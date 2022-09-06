Обновление приложения IOS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок35 просмотров

Привет всем! Ищем разработчика моб. приложений IOS.

Прежде всего, нужен человек который понимает слова: дедлайн, СРОКИ.

Что нужно сделать:

*Указать на Paywall срок действия пробного периода (3 дня). Указать его снизу под суммой за подписку.

*Убрать задержку с Paywall. "х" появляется не сразу, нужно исправить.

*Поставить цену подписки - 7 долл./месяц.

*Галочка (есть скриншот, для понимания что делать).

*Добавить элементы в метаданные

– Функциональная ссылка на Условия использования (EULA)

– Функциональная ссылка на политику конфиденциальности

*Добавить "оценить нас"

*Фоторедактор работает плохо - надо чтобы работал идеально (все функции редактирования).

*При открытии приложения вылетает окно "оформить подписку" - убрать.

*Подключить yandex app metrica

* Подключить валидатор из yandex app metrica

Мы написали план для техподдержки App Store, они его утвердили, нужно будет сделать следующие пункты:

*Увеличить количество фильтров

*Увеличить количество шрифтов

* Увеличьте количество линий и форм

* Увеличение функциональности (размытие, виньетка)

*Увеличить количество фонов

* Добавить графику

* Добавить стикеры

*Добавить готовые коллекции дизайнов

Делаете работу, выставляете сборку на проверку, принимают - оплачиваем сразу. Если доработка по нашей вине - доплата, по вашей - бесплатно.

Сроки маленькие. Фронт работы вы видите - жду предложений по цене и по срокам. Будем работать с теми кто сделает быстро.

iOS
3 года назад
braff
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автоматизировать приложение Android, простые действия, можно эмулятор

    $20

    Необходимо автоматизировать простые действия в Android-приложении, включая регистрацию сотен аккаунтов. Задача включает использование Zennodroid или эмулятора. Достаточно получать SMS на один номер и использовать один IP-адрес. Оплата составляет 20 USD. Требуется знание автоматизации и выполнение задач в системе.

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с обновлением приложения IOS

    $30

    Ищем разработчика для обновления приложения IOS. Необходимо исправить Paywall, улучшить работу фоторедактора, подключить Yandex App Metrica и добавить новые функциональные элементы. Сроки ограничены, ожидаем предложения по цене и срокам выполнения.

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить переход, моб. приложения в браузер

    $82

    Требуется внести изменения в мобильное приложение, созданное на базе BitrixMobile, чтобы при переходе на другие страницы не происходил переход в браузер. Необходимо адаптировать ссылки в меню и страницах, которые находятся в папке с приложением. Используется адаптивный шаблон Aspro.Max как для основного сайта, так и для мобильной версии.

    PHP
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание приложения на Android/Apple для изучения иностранных слов

    Необходимо разработать мобильное приложение для изучения иностранных слов. Основное внимание будет уделено словам без грамматики. В приложении планируется добавить мини-игры, такие как вставка слова, написание по буквам и по картинке. Рассматриваются варианты онлайн-платформы с мини-заданиями. Ожидается обсуждение стоимости и возможностей реализации.

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать обновление к приложению

    Требуется разработчик для обновления IOS-приложения. Необходимо внести изменения в Paywall, улучшить работу фоторедактора, добавить метаданные и новые функции. Сроки выполнения короткие, работа будет оплачена сразу после проверки. Учитывайте требования по функциональности и дизайну.

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка десктопного приложения Allegrosoft

    Необходимо доработать серверное ПО приложения Allegrosoft, чтобы обеспечить возможность запуска серверной части для двух терминалов сбора данных (ТСД) под разными учетными записями в Windows Server 2012 R2. Проблема заключается в том, что параметры доступа к файловой базе меняются между учетными записями, что мешает работе приложения. Требуется обеспечить независимое функционирование серверной части для пользователей TSD1 и TSD2.

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Геймификация приложения (Flutter)

    Требуется разработать элементы геймификации для уже существующего мобильного приложения на Flutter. Необходимо добавить анимацию на страницы с игровой частью, чтобы улучшить взаимодействие пользователей с приложением.

    Flutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для андроид

    Требуется разработать мобильное приложение для Android, аналогичное указанному, с возможностью заработка на просмотре рекламы. Основная функция — пользователи нажимают на логотип 10 раз для активации доступа к рекламе. Качество контента (анекдоты или загадки) не является приоритетом.

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад