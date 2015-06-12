Программа для планшета ,для контроля работы сотрудников и проведения опроса клиентов экран делится на 2 части -в верхней загружается вопрос для клиентов например : Пожалуйста оцените качество моей работы Вы бы порекомендовали ...
Приложение на android для управления сайтом под CMS DataLife Engine
Всё предельно просто и понятно. Есть система управления сайтом CMS DataLife Engine, нужно написать приложение для управления сайтом с Android устройств. По сути, приложение просто принимает данные и отправляет POST (GET) данные, всю работу выполняет php скрипт на сервере, который пишется другим исполнителем.
Первая версия должна содержать следующие функции:
Общие для администраторов сайтов и пользователей
- Авторизация пользователей, админов
- Просмотр новостей (с постраничной навигацией)
- Просмотр комментариев к новостям
- Добавление комментария
Администраторские функции
- Просмотр категорий новостей
- Добавление, изменение, удаление категорий
- Добавление, изменение, удаление новостей (интерфейс без редактора, просто поле)
Подробное ТЗ после согласования стоимости работ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт10 лет назад
Для создания несложного android-приложения требуется ответственный и толковый разработчик. Вкратце о приложении: Мобильное приложение для легкого и быстрого деления общего счета в кафе/ресторане и т.д. на несколько человек поименно. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $800
Требуется программист на постоянную работу. Удалённо, 20 часов в неделю. График гибкий, но должно быть стабильно 20 часов, либо больше. Требования: 1. Возможность разработки приложений для Android и iPhone/iPad ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Нужно вызвать камеру из index.html, сделать фото, подтвердить фото, вставить фото в index.html без обращения к нативным функциям. Выбор из галереи аналогично. Структура приложения: файл index.html в основе. Весь ...Закрыт10 лет назад
Необходимо написать мобильное приложение для iOS + Android. В приложении краткое ТЗ, которое может будет изменено, но только перед началом разработки. Все будет утверждено. P.S. Платформа: Android, iOS. Тоесть грубо говоря ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Нужен человек разбирающийся в android. Нужно поставить на планшет asus nexus 7 приложение, либо взять готовое (вроде мультирум уже есть) , либо написать. Приложение должно грубо говоря делать из одного планшета несколько. Выглядит должно примерно ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10000
Задачи: - Разработка мобильного приложения для имитации работы gps трекера Требования: - Образование высшее - Английский: минимум на среднем уровне - Отличное знание Java и J2ME, опыт написания ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Нужно сделать напоминание в установленные дату и время. В index.html: Будильник - Текст напоминания - Установка даты и времени Другой ...Закрыт10 лет назад
Не могу понять что с ними делать. Нужно прочитать, проанализировать, внести изменения и зашифровать обратно для последующего скармливания приложению. https://yadi.sk/d/ZQ5YFwnZgU3xWЗакрыт10 лет назад