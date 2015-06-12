Приложение на android для управления сайтом под CMS DataLife Engine

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Завершен2 заявки243 просмотра

Всё предельно просто и понятно. Есть система управления сайтом CMS DataLife Engine, нужно написать приложение для управления сайтом с Android устройств. По сути, приложение просто принимает данные и отправляет POST (GET) данные, всю работу выполняет php скрипт на сервере, который пишется другим исполнителем.

Первая версия должна содержать следующие функции:

Общие для администраторов сайтов и пользователей

- Авторизация пользователей, админов

- Просмотр новостей (с постраничной навигацией)

- Просмотр комментариев к новостям

- Добавление комментария

Администраторские функции

- Просмотр категорий новостей

- Добавление, изменение, удаление категорий

- Добавление, изменение, удаление новостей (интерфейс без редактора, просто поле)

Подробное ТЗ после согласования стоимости работ.

AndroidPHP
10 лет назад
AdminClubRu
Роман 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Yoggo
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов(-1)
10 лет назад
$80
5 дней
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Заявки фрилансеров

Yoggo
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов(-1)
10 лет назад