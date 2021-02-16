Составить модель BPMN бизнес процесса

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка1571 просмотр
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Необходимо составить модель BPMN бизнес процесса, этапы которого прикладываю к сообщению. У меня жесткий дедлайн: 17.02 20:00. К сожалению, не смогу принять работу позже. Но задача совсем не большая

3 года назад
guest_16134994188034
3 года в сервисе
Был
3 года назад