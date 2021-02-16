Есть архив с мобильным приложениемАрхив открывается в UNITY 2019.4.18 или выше в линейке 2019.4.xкомпилировать под ios и android и разместить на маркете
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Необходимо составить модель BPMN бизнес процесса, этапы которого прикладываю к сообщению. У меня жесткий дедлайн: 17.02 20:00. К сожалению, не смогу принять работу позже. Но задача совсем не большая
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