Разработка приложения

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки1389 просмотров
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﻿Нужен специалист знающий react native, будет + если есть опыт написания api.

У кого есть опыт оставляйте заявки, в личной переписке будет больше иформации и ТЗ

3 года назад
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад