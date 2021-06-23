Emeetation это сервис для просмотра коротких видео и записи видео ответов.На текущий момент необходимо сделать следующее:• оптимизировать общую работу приложения (нужно поработать со state management и модельными классами)• оптимизировать загрузку изображений• настроить обработку ошибокВ дальнейшем ...
Требуется отладка мобильного приложения Emeetation на Flutter
Emeetation это сервис для просмотра коротких видео и записи видео ответов.На текущий момент необходимо сделать следующее:• оптимизировать общую работу приложения (нужно поработать со state management и модельными классами)• оптимизировать загрузку изображений• настроить обработку ошибокВ дальнейшем нужно будет добавить новую функциональность, в частности возможность переписки direct и настройку оповещений.Мы предоставляем код для вашей оценки по срокам работ. Можем предложить почасовую или проектную оплату.Требования к кандидатам:• опыт в Flutter от года
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