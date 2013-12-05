Поиск картинок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка147 просмотров

Найти картинки к товару. 1000 шт.

11 лет назад
Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

_Marta_
Марта 
31 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Большое спасибо за качественную работу!
Всt замечательно! Четкое задание. Постоянная связь. Быстрая проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

_Marta_
Марта 
31 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта товарами (трикотаж)

    Необходимо наполнить сайт трикотажа товарами. Поля для заполнения: название артикул материал цвет размер фабрика состав В основном поля заполняются путем выбора из списка. Фото перед ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Миграция сайта

    Необходимо перенести весь контент со всеми модулями и рисунками с joomla 1.5 на другой сайт с joomla 2.5. Сам сайт: pmtrening.ru Оплата ТОЛЬКО yandex деньги

    Joomla
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор информации о ценах на сухой корм для собак

    необходимо собрать и систематизировать в приложенную табличку информацию о ценах на сухие крма премиум класса в Свердловской области. Составить таблицу по колличеству запросов указанных кормов (такетинг тоже Св. обл). отдельно указав колличество запросов по ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо оформить текст на странице (верстка)

    Есть страница. На ней простыня текста + 2 таблицы. Выглядит скучно и уныло. Надо: оформить текст так, чтобы информация выглядела структурированной и вызывала желание ее проесть. Сайт на Wordpress. ...

    CSSHTMLWordPress
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение с переводом (англ.)

    Требуется наполнить узкоспециальный интернет-магазин описаниями, картинками и цифровыми данными. Описания, картинки и все данные необходимо взять с аналогичного американского сайта. Описания необходимо перевести на русский. Всего товарных позиций - 40 (+/- 5). Из них примерно ...

    Magento
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта-каталога товаров по мототехнике

    Требуется наполнить новый сайт-каталог товарами по мототехнике – www.tokomoto.ru Сайт сделан на Битриксе и в нем заложена стандартная структура карточки товара: название, фото, ссылка на видео, цена, описание, характеристики и др. ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить сайт

    Доброго дня. Есть сайт на motoCMS http://rhb.by/?preview=true#/home/. К нему есть все тексты и картинки. Нужно заполнить сайт контентом. Нужен исполнитель со знанием motoCMS.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер для наполнения сайта

    На сайт детской тематики требуется контент-менеджер. Имеются готовые статьи, которые необходимо размещать в соответствующих разделах/категориях. Сайт работает на движке Textpattern CMS, поэтому просьба писать тех, кто с ним знаком. Основы html и навыки редактора приветствуются. ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перезаливка товаров интернет-магазина на ShopCMS

    Необходима перезаливка товаров для интернет-магазина energo-diesel.ru. Основные задачи: -Разделить описания и характеристики в отдельные поля товара -Правильный html код описаний -Добавление файлов описаний к товарам -Стандартизация описаний

    HTML
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад