Немецко-русский перевод текста промышлен. тематики

Работа выполнена Игорем на отлично. Технический немецкий каталог заговорил правильным удобочитаемым русским языком. Текст был проверен и одобрен специалистом. Отдельным вопросом была трактовка некоторых производственных терминов, выбор которой Игорь профессионально обосновал. Текст был прислан с уже сделанным форматированием, которое было сохранено. Оговоренный срок соблюден. Стоимость работы адекватная. Всегда на связи. Что еще желать заказчику?