Немецко-русский перевод текста промышлен. тематики

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Завершен19 заявок308 просмотров

Подробное описание технологических возможностей специального оборудования и сфер его применения. Объем 29000 зн. с пробелами. Исходник в WORD.

13 лет назад
komanda
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
3 дня
Работа выполнена Игорем на отлично. Технический немецкий каталог заговорил правильным удобочитаемым русским языком. Текст был проверен и одобрен специалистом. Отдельным вопросом была трактовка некоторых производственных терминов, выбор которой Игорь профессионально обосновал. Текст был прислан с уже сделанным форматированием, которое было сохранено. Оговоренный срок соблюден. Стоимость работы адекватная. Всегда на связи. Что еще желать заказчику?
Положительный опыт сотрудничества! Станислав - очень ответственный и надежный заказчик во всех отношениях. Интеллигентен и вежлив в общении. Своевременная предоплата и оплата. Интересный материал для перевода с НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ. С удовольствием продолжаю сотрудничать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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