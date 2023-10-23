Переклад або написання текстів.

ПереводыЗакрыт192 заявки911 просмотров
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мови: англійська,українська,російська. ціна залежить від розміру та важкості, максимальна ціна - 400 грн. мінімальна - 50 грн.

2 месяца назад
Roman-18
Роман 
19 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад