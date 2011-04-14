Специалист для заданий на регулярной основе.

Обязанности: Со своего компьютера звонить клиентам, сверять полученную информацию от клиента с указанной им в заказе (ФИО, Адрес, Телефоны) Продолжительность каждого звонка не более 1-2 минут. Приблизительно 100 звонков в день (Если много, разделим между несколькими работницами) Связь за наш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется человек для простых заданий по администрированию сайтов, наполнения конентом итд. Работы на 10-30 часов в неделю.
Обязательно:
- Наличие skype
- Доступен онлайн в рабочие часы
- Быстрое реагирование
- Опыт использования CMS систем
- Знание английского языка (без словарика)
- Инициативность и ответственность
Желательно:
- занание Photoshop
- любые другие ценные навыки
Регулярная оплата через webmoney
С вас:
- цена в час
- рабочие часы
- возраст
- мини-CV
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