Gish (игра, Unity)

http://www.youtube.com/watch?v=xwNysZf7qXY — видео-описание задания

Есть вот такой "гиш": http://coub.com/view/b91i3

Набор обтянутых кожей костей, пронизанных переплетенными между собой пружинами.

Задача — сделать так, чтобы он катался по поверхности; мог преодолевать препятствия (например, перекатиться через невысокий забор) и лазил по стенам, вот как тут http://www.youtube.com/watch?v=jzKH0foQscg

Решать эту задачу можно как вам удобно, но тут есть очень крутая и изящная подсказка. http://crypticsea.blogspot.ru/2010/05/gish-open-source.html — вот исходный код оригинального гиша, абсолютно легально выложенный его автором в свободный доступ. Желательно, чтобы в основе вашей работы лежал именно этот исходник.

Стоимость -- от 10 000 рублей.

Возможна предоплата.

Модель: https://www.sendspace.com/file/jhu8ej