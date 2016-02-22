Необходимо написать веб-приложение простой настольной игры с простейшей схематичной графикой, для размещения на странице сайта (wordpress). Пошаговая игра в формате человек против компьютера. Правила и алгоритм ИИ я подскажу. Подробности об игре здесь: http://igra-kwadrat.ru/
Gish (игра, Unity)
http://www.youtube.com/watch?v=xwNysZf7qXY — видео-описание задания
Есть вот такой "гиш": http://coub.com/view/b91i3
Набор обтянутых кожей костей, пронизанных переплетенными между собой пружинами.
Задача — сделать так, чтобы он катался по поверхности; мог преодолевать препятствия (например, перекатиться через невысокий забор) и лазил по стенам, вот как тут http://www.youtube.com/watch?v=jzKH0foQscg
Решать эту задачу можно как вам удобно, но тут есть очень крутая и изящная подсказка. http://crypticsea.blogspot.ru/2010/05/gish-open-source.html — вот исходный код оригинального гиша, абсолютно легально выложенный его автором в свободный доступ. Желательно, чтобы в основе вашей работы лежал именно этот исходник.
Стоимость -- от 10 000 рублей.
Возможна предоплата.
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