Создание игры футбольный менеджер

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Закрыт2 заявки629 просмотров

Надо создать игру онлайн футбольный менеджер. похожий на inetball только с другим дизайном. Хотелось бы узнать цену и срок создания игры, Можно ли такую игру создать за 500-600 долларов?

9 лет назад
guest_14491502456145
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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