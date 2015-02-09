Бюджетное создание сайта, вордпресс

Необходимо заверстать интернет-магазин согласно макетам и техническому заданию, прикрепленными к проекту.
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Нужно за недорого создать сайт на вордпрессе, можно взять паблик шаблон, почистить его, сделать норм валидацию. Примерный шаблон мы подобрали на templatemonsters, только так он стоит 70 долларов, может можно будет бесплатный такой найти.
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