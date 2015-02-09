Бюджетное создание сайта, вордпресс

Сайты «под ключ»Завершен7 заявок212 просмотров
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Нужно за недорого создать сайт на вордпрессе, можно взять паблик шаблон, почистить его, сделать норм валидацию. Примерный шаблон мы подобрали на templatemonsters, только так он стоит 70 долларов, может можно будет бесплатный такой найти.

9 лет назад
gulnaz
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$100
5 дней
Доделали все до каждой мелочи.
Спасибо за приятное сотрудничество, всё прошло замечательно
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