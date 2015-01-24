Сайт под ключ

Требуется создать сайт для компании на простом языке программирования (html, css), чтобы дальнейшая его корректировка и доработка была максимально доступна. Сайт должен состоять из нескольких информационных страниц (Главная/Прайс-лист/Контакты/Документы). Требования к дизайну: не слишком простой, но ...
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Нужно сделать сайт связанный с гуглом и яндексом с ихними картами. ТЗ по ссылке(25 мб). http://uafile.com.ua/get/123167/. Отпишитесь после того как будет прочитано ТЗ какая будет стоимость и сроки исполнения.
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