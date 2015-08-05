Мы решили создать революционный проект бытовой электроники и застопорились на необходимости поиска инвестора с "другими" деньгами, чем мы могли в это вложиться, для этого нам необходим лендинг пэйдж для сбора предзаказов (пример anky.co/ ). Требуется ...
Разработка интернет-магазина на Opencart по приложенному ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заверстать интернет-магазин согласно макетам и техническому заданию, прикрепленными к проекту.
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