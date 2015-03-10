Верстка сайта на вордпресс, подключение и настройка Magaya API

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки218 просмотров
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приветствую

Нужно разработать сайт на вордпрессе, в приложении можете увидеть страницы которые нужно верстать, так же в приложении есть файл animaciya.rar - в нём можно увидеть анимацию, которую нужно реализовать при помощи Java. Еще в приложении есть файл TZ.rar, в нём общее описание сайта.

В файле калькулятор.txt - общее описание принципа работы калькулятора.

Приступить нужно как можно быстрее.

Писать в личку, звонить в скайп - категорически не нужно! если есть вопросы пишите в проекте, обязательно отвечу.

Заявки без указания сроков и цены не оставляйте, рассматриваться всё равно не будут.

Работа будет осуществляться исключительно через безопасную сделку, т.к. один фрилансер взялся за этот проект, взял предоплату, и потерялся.

Спасибо за внимание, хорошего настроения.

Верстка сайта
9 лет назад
gagarinc
Руслан 
38 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ovoytovich
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$300
8 дней
Прекрасный исполнитель! Постоянно на связи, оперативно выполняет поставленные задачи и что самое важное - очень качественно! Всем рекомендую работать с Олегом. Будем дальше сотрудничать. Спасибо за работу
Руслан прекрасный заказчик, четко ставит задачи, всегда на связи и всегда объяснит если что - то не понятно. По оплате никаких задержек. Очень рекомендую к сотрудничеству. С удовольствием буду с вами работать в дальнейшем.
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