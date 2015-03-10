Верстка сайта на вордпресс, подключение и настройка Magaya API

приветствую

Нужно разработать сайт на вордпрессе, в приложении можете увидеть страницы которые нужно верстать, так же в приложении есть файл animaciya.rar - в нём можно увидеть анимацию, которую нужно реализовать при помощи Java. Еще в приложении есть файл TZ.rar, в нём общее описание сайта.

В файле калькулятор.txt - общее описание принципа работы калькулятора.

Приступить нужно как можно быстрее.

Писать в личку, звонить в скайп - категорически не нужно! если есть вопросы пишите в проекте, обязательно отвечу.

Заявки без указания сроков и цены не оставляйте, рассматриваться всё равно не будут.

Работа будет осуществляться исключительно через безопасную сделку, т.к. один фрилансер взялся за этот проект, взял предоплату, и потерялся.

Спасибо за внимание, хорошего настроения.