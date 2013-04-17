Блог на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка110 просмотров

Создание персонального блога на вордпресс., все подробности в скайпе

WordPress
12 лет назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
12 лет назад
$16
1 день
Евгения помогла быстро и качественно создать сайт на wordpress, буду обращаться еще.
Второе сотрудничество прошло так же гладко, как и первое. Жду еще заказов.

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
12 лет назад