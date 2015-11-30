Доделать сайт

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно доделать сайт pokupku.ru детали в сообщении

8 лет назад
Toha34
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dotter90
Дмитрий 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Всё сделано качественно и по разумной цене, плюс ещё и грамотные рекомендации по новому сайту.
Прекрасный заказчик, буду рад повторному сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Сайт на вордпресс

    выбранную тему на вердпресс необходимо установить на сайт  прикрутить домен, хостинг  тз есть, пришлю тем кто напишет на мою почту следующее:  - ссылку на свой профиль/работы  - телефоны/скайп или ссылка на соцсеть трех клиентов, в для которых вы уже ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка modx на работу с http и https

    Добрый день. Есть веб-проект на системе modx, в .htaccess прописаны куча разных правил по редиректу за существование проекта разными людьми. [b]Необходимо:[/b] 1. систематизировать все правила для редиректов, убрать лишние и т.д. 2. предложить два варианта, а потом реализовать ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на WordPress

    1. Запустить сайт на WordPress (последней версии) 2. Главная сайта сайта на основе дизайна (дизайн есть в исходниках + вёрстку нужно делать).   3. После регистрации на главной пользователь попадает на Страницу ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка ИМ на WordPress с Woocommerce

    Имеется интерне-магазин на WordPress на шаблоне http://themes.laborator.co/#theme=aurum со встроенным WooCommerce, нужно решить следующие задачи: * Интеграция со службой логистики http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/  Необходимо вместо стандартной формы заказа использовать данные, получаемые через API курьерской службы для выбора пункта доставки и ...

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки на сайте

    Есть задание. надо сделать небольшой список правок. то, что желтым выделено сделано уже сделано, мне надо остальные правки допилить, желательно до вечера понедельника, там не так много https://yadi.sk/i/1vWiSY0ukU5b8Тут макеты, скрины и иконки: https://yadi.sk/d/Khe8ro3-kPx84 Адрес: http://op3.rzinc.ru/

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос/создание сайта на MODX

    Есть старый сайт на Joomla и готовые элементы новой вёрстки. Нужно из всего этого собрать новый сайт на MODx.  Оплата по факту. Делаете у себя на хостинге, согласовываем, оплачиваем – переносите к нам.

    MODX
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вставить в статическую страницу JS файл.

    $3

    На статических страницах не функционирует корректно меню + в поиске не отображается иконка лупы - не подключен JS файл. Необходимо подключить JS файл ([i] для знающих людей это 10-15 мин. работы[/i] ). [b]Движок:[/b] WordPress Подключить с ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт Simpla CMS

    Необходимо поставить сайт на Simpla CMS + натянуть шаблон дизайна +настройки -покупка в один клик -валюты -форма - обратная связь -письмо пользователю -форма регистрации -доп.поля для товаров Обязательно указывайте сроки и стоимость в проекте!

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад