Доделать сайт

выбранную тему на вердпресс необходимо установить на сайт прикрутить домен, хостинг тз есть, пришлю тем кто напишет на мою почту следующее: - ссылку на свой профиль/работы - телефоны/скайп или ссылка на соцсеть трех клиентов, в для которых вы уже ...