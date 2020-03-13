Доработать сайт Opencart OcStore 3

*Сделать структуру каталога:

-сайт/категории/"категории всех уровней"

-сайт/теги/"теги и посадочные страницы созданные сео-фильтром"

-сайт/товары/"все товары"

Но чтобы хлебные крошки указывали полную правильную структуру

*Увеличить длину отображаемого названия товара до 2х строк и уменьшить шрифт(фото во вложении)

*Разобраться со страницами производителей. Работают только вновь созданные, те что спарсили ведут на 404. Если сохранить производителя вручную, то ссылка работает:

https://2ret.ru/rt_435_pod_pech.html

https://2ret.ru/Заборная головка DS.html

*Решить проблему с FilterVier_Seo на мобильной версии. При нажатии на значок фильтра(иконка не отображается, только подложка) экран темнеет, но фильтр не отображается(фото во вложении). И не отображаются пустые галочки в фильтре на моб.версии и стрелка, указывающая возможность раскрытия списка(во вложении). Тех поддержка ответила: "предполагаю, что у Вас такой шаблон, который своими стилями "перебивает" стили фильтра. здесь только Вам персонально стилить под свой сайт."

*Перенести все одинаковые единицы измерения в названии всех атрибутов - Длина(мм) - и оставить значения без них, чтобы можно было отображать их в фильтре в слайдере(фото во вложении). Установлен FilterVier_Seo.

*Сделать ЧПУ ссылки для всех страниц. При попытке замены URL через "Автоматическая обработка прайс-листов" появляется ошибка.

Цен не знаю - предлагайте.