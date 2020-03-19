Внесение изменений на сайт WP (меню, каталог)

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка271 просмотр
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Здравствуйте. Нужно внести ряд правок на сайт, движок WP. Вы занимаетесь таким?

4 года назад
nazarneo14
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
eylanbekov
Фикрет 
25 летСША
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$35
4 дня
Рекомендую Фикрета как ответственного и пунктуального специалиста! Будем дальше сотрудничать!
Отличный заказчик! Оплата проведена вовремя. Рекомендую!