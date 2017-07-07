Доработка сайта на CMS Joomla

Добрый день!

Есть сайт: http://intpol.ru/

Его необходимо доработать согласно Техническому заданию (во вложении).

Идеи для каталога брали у сайтов: http://www.tarkett.ru/.

По фильтру для товара примеры у: https://www.quick-step.ru/ (у них это пункт меню под названием "все полы").

Внутренние страницы каталога должны работать по принципу перехода: Каталог -> Краткая карточка товара -> Полная карточка товара с основной фотографией и 3-4 уменьшенными фото под основным (клик на них - меняет местами с основной, давая возможность рассмотреть товар лучше). Остальной функционал прописан в Техническом задании.