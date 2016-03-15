Доработка сайта на WP, добавление блока

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка111 просмотров

Добрый день.

Есть готовый HTML-шаблон и наполовину натянутый сайт на WP. Надо доработать сайт так, чтобы работал блог.

HTMLWordPress
9 лет назад
alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$14
1 день
Все очень быстро и грамотно. Четко по ТЗ. Правок минимум :) Работаем не в первый и не в последний раз)
Как всегда - отличное сотрудничество! Рекомендуем заказчика и ждем новых проектов!

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SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад