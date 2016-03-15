Настроить сайт на MODX Minishop2. 1. Настроить категории товаров и вывести их в карточке товара. 2. Привязать характеристики товаров к иконкам (пример https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/аккумуляторный-шуруповерт-199877.jsp ) 3. Настроить фильтр и поиск Плюс еще много мелких ...
Доработка сайта на WP, добавление блока
Добрый день.
Есть готовый HTML-шаблон и наполовину натянутый сайт на WP. Надо доработать сайт так, чтобы работал блог.
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