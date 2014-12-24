Доработки на битрикс

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок110 просмотров
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Здравствуйте.

Компания ООО "Новатекс" ищет хорошего, ответственного и специалиста-программиста зо знанием API BITRIX для постоянного сотрудничества.

В первую очередь, на нашем сайте http://remontenergo.ru необходимо сделать доработки которые указаны в приложении - ТЗ на доработки.

Сайт работает на базе 1C Bitrix проект работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0.6" возможно обновление до последней версии.

Интересует стоимость и сроки выполнения ТЗ?

Ответ прошу предоставить по контактным данным указанным в профиле

9 лет назад
ghjy08
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад