Небольшая доработка модх

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки98 просмотров

Нужно на сайт по модх поставить в сайдбар наши сертификаты с превьюшками,чтобы код был на все 100 валидным, грузился быстро и весили супер мало.

Закрыть часть меню от индексации. Стоимость?

11 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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