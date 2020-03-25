Нужна разработка сайта CMS Modx или Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок297 просмотров
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Нужна разработка сайта CMS Modx или Wordpress 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

WordPressMODX
4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
bonzaznob
Олег 
41 годПольша
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
4 года назад
$200
4 дня
Отличная работа! Всё сделано быстро и качественно. Рекомендую
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