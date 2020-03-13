Доработать сайт на джумле

Мне нужно подготовить сайт к продажам .Сайт на джумле.ТЗ :добавить и настроить все системы оплат,доставки .почистить от всего лишнего в коде(шаблон покупался на джумла зоне) ,заменить все лого ,банеры ,фавикон.Настроить категории ,производителей,формы обратной связи ,яндекс метрика .Выгрузка в яндекс маркет .Поработать с личным кабинетом .Корзиной . Самое главное это подцепить по API к каталогу 2 магазинов одного поставщика.Дизайн менять не нужно .Нужна цена ?срок ?Все остальные предложения обсуждаемы