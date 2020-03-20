Спарсить сайт
Нужно сделать небольшие изменения на Wordpress сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Вся задача описана в приложенном документе.
Предлагайте цену и сроки.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна разработка сайта CMS Modx или Wordpress Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам Заранее говорю спасибо вам за ...Завершен4 года назад
Необходимо подключение и настройка видео балансера HDVB к сайту на DLE, в HDVB зарегистрированСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Мне нужно подготовить сайт к продажам .Сайт на джумле.ТЗ :добавить и настроить все системы оплат,доставки .почистить от всего лишнего в коде(шаблон покупался на джумла зоне) ,заменить все лого ,банеры ,фавикон.Настроить категории ,производителей,формы обратной связи ,яндекс ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
*Сделать структуру каталога: -сайт/категории/"категории всех уровней" -сайт/теги/"теги и посадочные страницы созданные сео-фильтром" -сайт/товары/"все товары" Но чтобы хлебные крошки указывали полную правильную структуру *Увеличить длину отображаемого названия товара до 2х строк и уменьшить шрифт(фото во вложении) *Разобраться со страницами производителей. Работают только ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно внести ряд правок на сайт, движок WP. Вы занимаетесь таким?Завершен4 года назад
Добится 80+ баллов в PageSpeed Insights на мобильной версии и 90+ на декстопной версии Движок modx Нужно оптилизировать картинки, код, jsСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Требуется сделать перенос (копию) сайта с WordPress на Joomla (подобрать шаблон). Обязательно с сохранением всех адресов страниц, но с новым дизайном, меню, навигацией.Завершен4 года назад
- $5
Есть сайт [url=https://trezvost.kz/]https://trezvost.kz/[/url] Лого на сайте реализовано сейчас не правильно.. Название сайта вписываю - появляется логотип.. Это бред. Т.е название сайта - это и есть слова в логотипе. Картинка залита на сервер. Хочется чтобы было всё по нормальному Как ...Завершен4 года назад
Требуется разработка плагина для Автоматизированной Обучающей Системы на основе Moodle по имеющемуся ТЗ. Необходимо связать наше ПО (тренажер) с данной системой. Ждем предложения по стоимости работы и срокам ее реализации.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад