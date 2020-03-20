Нужно сделать небольшие изменения на Wordpress сайте

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки237 просмотров
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Здравствуйте. Вся задача описана в приложенном документе. 

Предлагайте цену и сроки.

WordPress
4 года назад
yevhen_lysenko
Евгений 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$20
2 дня
Хороший фрилансер, сделал все как договаривались. Рекомендую!
Все хорошо, оплата в срок, рекомендую!