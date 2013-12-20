Необходимо из готового дизайна сайта интернет-магазина сделать тему (шкурку) в Shop Script 5 для главной и внутренних страниц (всего сайта). Обязательно наличие опыта, подтвержденного работами. Формат файлов: сайт - PSD иконки ...
Полетел сайт bitrix+ кодировка
на сайте кракозЯбры
после бэкапа тоже
в админку не могу зайти
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