Небольшая доработка на модх

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки155 просмотров

Интернет-магазин на MOD-X REVO 2.2 перенесли на другой хостинг, а корзина поломалась.

Нужно её починить.

11 лет назад
sd
41 год
21 год в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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