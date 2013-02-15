Специалист по HostCMS

Необходимо разработать шаблон из приложенного макета
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система HostCMS, редакция "Корпорация"
Нужно распределить блоки, настроить поиск по параметрам (цена, цвет, поверхность и т.д.)
Немного поработать с CSS, чтобы был приличный вид
сайт http://baza-nn.com
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