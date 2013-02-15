Специалист по HostCMS

$100
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки93 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Система HostCMS, редакция "Корпорация"

Нужно распределить блоки, настроить поиск по параметрам (цена, цвет, поверхность и т.д.)

Немного поработать с CSS, чтобы был приличный вид

сайт http://baza-nn.com

11 лет назад
Falkevgl
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад