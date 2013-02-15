Разработка шаблона DLE из макета

Здравствуйте. Требуется модуль для DLE 9.8, аналог модуля как на google-androids.ru (Колонка справа). Пользователю предлагается выбрать свою модель телефона и далее выводятся все игры и приложения, подходящие именно для выбранной модели телефона. В общем, нужен аналог. Думаю, что можно ...
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Необходимо разработать шаблон из приложенного макета
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