Модуль для DLE (Выбор игры для модели телефона)

Здравствуйте.

Требуется модуль для DLE 9.8, аналог модуля как на google-androids.ru (Колонка справа).

Пользователю предлагается выбрать свою модель телефона и далее выводятся все игры и приложения, подходящие именно для выбранной модели телефона.

В общем, нужен аналог.

Думаю, что можно организовать немного по-другому, например через поиск по доп.полям с привязкой к значению поля.

От Вас жду сроки реализации и сумму.