Установка движка форума.

Здравствуйте. Требуется модуль для DLE 9.8, аналог модуля как на google-androids.ru (Колонка справа). Пользователю предлагается выбрать свою модель телефона и далее выводятся все игры и приложения, подходящие именно для выбранной модели телефона. В общем, нужен аналог. Думаю, что можно ...