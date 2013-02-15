Установка движка форума.

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок163 просмотра
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Хочу установить форум на домен. Нужен совет какой лучше и почему и собственно установка.

11 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$5
2 дня
Быстро и качественно установил форум, дал множество полезных советов! Рекомендую Павла как ответственного и профессионального специалиста!
Отличный заказчик. Адекватный. Оплата тут-же. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
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