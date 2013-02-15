Нужно натянуть готовую верстку на 1с-битрикс

Необходимо разработать шаблон из приложенного макета
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется установленный 1с-битрикс редакция стандарт.
Есть верстка которую нужно натянуть:
- главная http://pnf.khalturinsky.ru/
- парковка внуково http://pnf.khalturinsky.ru/park-fly-parking.html
- услуги http://pnf.khalturinsky.ru/park-fly-service.html
- блог http://pnf.khalturinsky.ru/park-fly-blog.html
- пост в блоге http://pnf.khalturinsky.ru/park-fly-post.html
- контакты http://pnf.khalturinsky.ru/park-fly-contacts.html
- страница 404 http://pnf.khalturinsky.ru/park-fly-404.html
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