Сверстанные макеты установить на цмс

Добрый день! Есть сайт: http://intpol.ru/ Его необходимо доработать согласно Техническому заданию (во вложении). Идеи для каталога брали у сайтов: [url=http://www.tarkett.ru/]http://www.tarkett.ru/[/url]. По фильтру для товара примеры у: [url=https://www.quick-step.ru/]https://www.quick-step.ru/[/url] (у них это пункт меню под названием "все полы"). Внутренние страницы каталога должны работать по принципу перехода: ...
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