Требуется программист для интернет-магазина на OpenCart

Интернет-магазин Cue.Ru приглашает web-программиста, имеющего реально хороший опыт работы с OpenCart – для устранения ошибок на сайте согласно уже имеющемуся списку: не меняется статус товаров, глюки с фильтрами и т.п. В случае успешного решения наших проблем, в ближайшей перспективе – получение постоянных заказов по развитию функционала ресурса.

Просьба быть конкретными, указывать ссылки на проекты на OpenCart, с которыми Вы работали, Ваши обычные тарифные ставки.

p.s. В скайпах и прочих мессенджерах общаться начинаем только с выбранными кандидатами.