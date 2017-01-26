Требуется программист для интернет-магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок140 просмотров

Интернет-магазин Cue.Ru приглашает web-программиста, имеющего реально хороший опыт работы с OpenCart – для устранения ошибок на сайте согласно уже имеющемуся списку: не меняется статус товаров, глюки с фильтрами и т.п.  В случае успешного решения наших проблем, в ближайшей перспективе – получение постоянных заказов по развитию функционала ресурса.

Просьба быть конкретными, указывать ссылки на проекты на OpenCart, с которыми Вы работали, Ваши обычные тарифные ставки. 

p.s. В скайпах и прочих мессенджерах общаться начинаем только с выбранными кандидатами.

Opencart
8 лет назад
Blasterman
Александр 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров