Установить и настроить шаблон джумлы TM

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Хочу купить вот этот шаблон http://www.templatemonster.com/virtuemart-templates/30152.html

Нужно его установить, вбить тестовый товар, можно оттуда.

И все функциональные кнопки нужно перевести на русский. Это: "добавить в корзину", названия боковых модулей, кнопку поиска. Весь контент, включая меню, названия разделов и товаров переводить не нужно.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

HTMLJoomla
14 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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