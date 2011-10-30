Сайт на typo3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка110 просмотров

Есть готовая верстка, теперь нужно ее поставить на typo3. В итоге нужен небольшой сайт (в дальнейшем с возможностью расширения) , нужен блок новостей, realurl, возможность регистрации пользователей, возможность комментарий статей и новостей,карта сайта, поиск по сайту,

14 лет назад
alexey0921
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров