Подправить PHP код для Pypal на Virtuemart

Из ответа номер 4 на форуме http://joomlaforum.ru/index.php?topic=104963.0 нужно взять часть кода, отвечающего за конвертацию неподдерживаемой валюты в Paypal и вставить эту часть в существующий код магазина. Подчеркиваю, что нужно взять только часть кода, отвечающего за конвертацию. Весь код копировать не нужно.

Быстрая, лёгкая работа на пару минут для знающего PHP.