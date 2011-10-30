Есть готовая верстка, теперь нужно ее поставить на typo3. В итоге нужен небольшой сайт (в дальнейшем с возможностью расширения) , нужен блок новостей, realurl, возможность регистрации пользователей, возможность комментарий статей и новостей,карта сайта, поиск по ...
Подправить PHP код для Pypal на Virtuemart
Из ответа номер 4 на форуме http://joomlaforum.ru/index.php?topic=104963.0 нужно взять часть кода, отвечающего за конвертацию неподдерживаемой валюты в Paypal и вставить эту часть в существующий код магазина. Подчеркиваю, что нужно взять только часть кода, отвечающего за конвертацию. Весь код копировать не нужно.
Быстрая, лёгкая работа на пару минут для знающего PHP.
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