Подправить PHP код для Pypal на Virtuemart

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Закрытнет заявок95 просмотров

Из ответа номер 4 на форуме http://joomlaforum.ru/index.php?topic=104963.0 нужно взять часть кода, отвечающего за конвертацию неподдерживаемой валюты в Paypal и вставить эту часть в существующий код магазина. Подчеркиваю, что нужно взять только часть кода, отвечающего за конвертацию. Весь код копировать не нужно.

Быстрая, лёгкая работа на пару минут для знающего PHP.

PHP
14 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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