Настройка FastCGI на IIS 6

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Есть проблема с настройкой PHP 5 через FastCGI на IIS 6, система Server 2003 x86, ошибка 258, таймаут. Если есть желающие помочь разобраться с причиной - пишите сразу в Jabber (предпочтительно) или Skype, отблагодарю нормально.

10 лет назад
x64
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад