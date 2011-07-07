Настройка сервера (фильтрация пакетов)

Системное администрированиеЗавершен5 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сервер, физически находится в Беларуси. Linux. На нем 10-15 сайтов. Необходимо настроить его таким образом, чтобы на выбранные сайты не могли попасть пользователи из других стран, только из Беларуси. Соответственно, нужна возможность включать/выключать разрешения для каждого сайта.

Поисковые роботы нужно пропускать в любом случае.

12 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
conroe
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
12 лет назад
$35
1 день
Отличная оперативная работа, сразу видно опытного специалиста. Рекомендую.
Четкое и ясное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!