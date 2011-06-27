Настройка сервера под управлением Ubuntu

Необходимо настроить уже работающий VPS. Дело в то м что он потребляет неестественно много оперативной памяти для одного сайта который на нем висит. логирование не настроено на авто удаление, его работа не оптимизирована совсем. В общем необходимо сделать так чтоб он работал как часы.

В заявках пишите пожалуйста обязательно стоимость и сроки