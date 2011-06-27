Настройка сервера под управлением Ubuntu

Системное администрированиеЗавершен6 заявок187 просмотров
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Необходимо настроить уже работающий VPS. Дело в то м что он потребляет неестественно много оперативной памяти для одного сайта который на нем висит. логирование не настроено на авто удаление, его работа не оптимизирована совсем. В общем необходимо сделать так чтоб он работал как часы.

В заявках пишите пожалуйста обязательно стоимость и сроки

Ubuntu
12 лет назад
GGRPG
40 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$30
1 день
Спасибо огромное Виталию за проделанную работу. Сделал даже больше чем договаривались. По скорости работы могу сказать что все очень быстро и аккуратно. Приятно иметь дело с профессионалом
Очень приятно было работать с Сергеем. Замечательный заказчик. Полное взаимопонимание. Мгновенная оплата за результат. Надеюсь продолжить сотрудничество.