Отредактировать mod_rewrite Apach'a под Nginx

При смене веб сервера для сайта с Apach на Nginx возникла проблема того, что nginx не понимает стандартные правила mod_rewrite прописанные в файле .htaccess, также как он и не умеет работать с самим файлом .htaccess, поэтому возникла проблема переноса правил под синтаксис Nginx и их прописывание непосредственно в конфигурационном файле nginx.conf

Что требуется:

Необходимо перенести правила для формирования ЧПУ ссылок цмс DLE, которые ранее были прописанны в файле .htaccess в файл nginx.conf ну и с корректированием соответственно самого синтаксиса этих правил так как он различен у Apach и Nginx.

Вот правила, которые были ранее и которые нужно отредактировать, Все Правила в Приложение

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