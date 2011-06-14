Отредактировать mod_rewrite Apach'a под Nginx

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При смене веб сервера для сайта с Apach на Nginx возникла проблема того, что nginx не понимает стандартные правила mod_rewrite прописанные в файле .htaccess, также как он и не умеет работать с самим файлом .htaccess, поэтому возникла проблема переноса правил под синтаксис Nginx и их прописывание непосредственно в конфигурационном файле nginx.conf

Что требуется:

Необходимо перенести правила для формирования ЧПУ ссылок цмс DLE, которые ранее были прописанны в файле .htaccess в файл nginx.conf ну и с корректированием соответственно самого синтаксиса этих правил так как он различен у Apach и Nginx.

Вот правила, которые были ранее и которые нужно отредактировать, Все Правила в Приложение

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Nginx
12 лет назад
lolxD
Лев 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад