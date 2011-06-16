Помощь в установке Zend Optimizer и доп. настройки

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Нужна помощь по установки и настройки Zend Optimizer на виртуальный сервер.

На данный момент Zend установлен, но все сайты после включения zend начинают тормозить.

Необходимо установить так, чтобы не затрагивать другие сайты, модули на сервере (к примеру xcash) и подобное, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Все настройки должны быть в режиме онлайн.

ICQ 365337825 (в теме указать настройка zend)

12 лет назад
yura555
Yura 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв