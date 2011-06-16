Необходимо настроить уже работающий VPS. Дело в то м что он потребляет неестественно много оперативной памяти для одного сайта который на нем висит. логирование не настроено на авто удаление, его работа не оптимизирована ...
Помощь в установке Zend Optimizer и доп. настройки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь по установки и настройки Zend Optimizer на виртуальный сервер.
На данный момент Zend установлен, но все сайты после включения zend начинают тормозить.
Необходимо установить так, чтобы не затрагивать другие сайты, модули на сервере (к примеру xcash) и подобное, чтобы в дальнейшем не было проблем.
Все настройки должны быть в режиме онлайн.
ICQ 365337825 (в теме указать настройка zend)
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