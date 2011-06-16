Настройка сервера

$200
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка170 просмотров
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В с вязи с переездом офиса из Марьино в Новокосино, необходимо:

1. Подключить к серверу 4 рабочих места (домен)

2. Настроить Интернет

3. Настроить Почту

4. Подключить телефонную станцию Panasonic KX-TDA200

Необходимая разводка по рабочим местам уже сделана, необходимо только обжать концы.

12 лет назад
aleonov
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад