Настроить VDS для отправки почты (чтобы не попадала в СПАМ)

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Завершен4 заявки197 просмотров

Для домена используется почта от Яндекса, прикреплена к нему успешно, MX записи смотрят на Яндекс.

Так же отправляются письма с сайта, который на VDS с Ubuntu, они либо не доходят, либо улетают в СПАМ.

На VDS есть 2 домена, скажем сайт.рф и site.ru (кириллический и английский).

Яндекс привязан к site.ru, плюс в отправителе подставляется ящик [email protected]. PHP может отправлять письма с обоих доменов (через стандартный mail()), но в отправителе всегда будет @site.ru.

Необходимо грамотно настроить PHP / VDS / DNS (еще чего), чтобы письма 100% не попадали в СПАМ. Письма отправляются через PHP с ящиков @site.ru (с VDS), и с Яндекса, ящиков @site.ru (почта прикреплена к Яндексу).

PHPUbuntu
9 лет назад
GFoxDev
Рыбак 
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$30
1 день
Все грамотно и быстро настроил. Оперативная связь и отзывчивость.
Спасибо за сотрудничество. Было приятно поработать!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад