Настроить VDS для отправки почты (чтобы не попадала в СПАМ)

Для домена используется почта от Яндекса, прикреплена к нему успешно, MX записи смотрят на Яндекс.

Так же отправляются письма с сайта, который на VDS с Ubuntu, они либо не доходят, либо улетают в СПАМ.

На VDS есть 2 домена, скажем сайт.рф и site.ru (кириллический и английский).

Яндекс привязан к site.ru, плюс в отправителе подставляется ящик [email protected]. PHP может отправлять письма с обоих доменов (через стандартный mail()), но в отправителе всегда будет @site.ru.

Необходимо грамотно настроить PHP / VDS / DNS (еще чего), чтобы письма 100% не попадали в СПАМ. Письма отправляются через PHP с ящиков @site.ru (с VDS), и с Яндекса, ящиков @site.ru (почта прикреплена к Яндексу).