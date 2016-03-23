Настроить VDS для отправки почты (чтобы не попадала в СПАМ)
Для домена используется почта от Яндекса, прикреплена к нему успешно, MX записи смотрят на Яндекс.
Так же отправляются письма с сайта, который на VDS с Ubuntu, они либо не доходят, либо улетают в СПАМ.
На VDS есть 2 домена, скажем сайт.рф и site.ru (кириллический и английский).
Яндекс привязан к site.ru, плюс в отправителе подставляется ящик [email protected]. PHP может отправлять письма с обоих доменов (через стандартный mail()), но в отправителе всегда будет @site.ru.
Необходимо грамотно настроить PHP / VDS / DNS (еще чего), чтобы письма 100% не попадали в СПАМ. Письма отправляются через PHP с ящиков @site.ru (с VDS), и с Яндекса, ящиков @site.ru (почта прикреплена к Яндексу).
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