Установка модуля ffmpeg

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок183 просмотра

Необходимо установить модуль ffmpeg, ffmpeg-php на сервер (CentOS 6).

CentOSPHP
9 лет назад
megawap
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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