Нужно настроить на хостинге несколько вещей

Системное администрированиеЗакрыт12 заявок250 просмотров
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1. Установить ссл сертивикат.

2. Сделать линки внутренних каталогов.

3. Перенести несколько сайтов.

Нужен грамотный администратор, ссш есть, cpanel есть

14 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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