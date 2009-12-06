Нужно настроить на хостинге несколько вещей

Необходимы консультации человека, разбирающегося в системе OTRS. Система была поставлена с нуля (версия 2.4.5.). Она была поставлена из портов. Ничего дополнительного не ставилось и не настраивалось, кроме того, что можно сделать по умолчанию при установке. Интересуют следующие ...