Нужно настроить на хостинге несколько вещей

Необходимы консультации человека, разбирающегося в системе OTRS. Система была поставлена с нуля (версия 2.4.5.). Она была поставлена из портов. Ничего дополнительного не ставилось и не настраивалось, кроме того, что можно сделать по умолчанию при установке. Интересуют следующие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Установить ссл сертивикат.
2. Сделать линки внутренних каталогов.
3. Перенести несколько сайтов.
Нужен грамотный администратор, ссш есть, cpanel есть
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