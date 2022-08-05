Необходимо доработать функционал выгрузки баз данных CRM-системы и провести тестирование. Основные задачи: дополнение сводной таблицы, экспорт в Excel, настройка параметров профиля и интеграция сайта на Тильде. Программный стек: Apache, MariaDB, PHP 7.4, Perl, Laravel 7.
Отладить страницу, профилировать hprof или аналогом
Есть служебные страницы в битриксе, долго отрабатывают. Надо посмотреть в чем дело.
Требования - опыт работы с профилированием и отладкой кода
Заявки фрилансеров
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