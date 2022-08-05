Отладить страницу, профилировать hprof или аналогом

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрытнет заявок242 просмотра

Есть служебные страницы в битриксе, долго отрабатывают. Надо посмотреть в чем дело. 

Требования - опыт работы с профилированием и отладкой кода

3 года назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать функционал выгрузки баз данных CRM-системы + этап тестиров.

    $400

    Необходимо доработать функционал выгрузки баз данных CRM-системы и провести тестирование. Основные задачи: дополнение сводной таблицы, экспорт в Excel, настройка параметров профиля и интеграция сайта на Тильде. Программный стек: Apache, MariaDB, PHP 7.4, Perl, Laravel 7.

    ApacheLaravelPHPTilda
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Простое задание для владельца айфона (займет 5 минут) не из РФ

    $3

    Необходимо протестировать работу подписки приложения на айфоне. Для этого нужно включить запись экрана, открыть предоставленную ссылку в Сафари, установить приложение и подписаться на бесплатный пробный период. Требуется отправить видео с процессом и отписаться от подписки. Участники должны быть не из РФ с привязанной картой в Appstore.

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Задание «Mock-сервисы»

    Необходимо сконфигурировать mock-сервис с использованием WireMock для REST-запросов GET SINGLE USER и POST CREATE. Важно подготовить ответы на вопросы о преимуществах мок-сервисов, тестовые сценарии, а также предоставить снимок экрана Postman с запросами и ответами. Бонусные задания включают реализацию динамически изменяющихся ответов.

    Java
    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • QA Automation. Заранить Selenide тести с Docker на Bitbucket pipeline

    $30

    Необходимо создать проект с одним тестом на Selenide/Selenium. Требуется завести учетную запись на Bitbucket и настроить пайплайн для запуска теста с использованием Java, Gradle, JUnit5 и Docker. Основной стек технологий: java, gradle, junit5, selenide, docker, Bitbucket pipeline.

    DockerJavaSelenium
    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти сервис для приема смс

    $30

    Требуется найти сервис для приема смс от Золотой Короны (koronapay). Стоимость смс не должна превышать 10 рублей без абонентской платы. Важно, чтобы сервис работал с Золотой Короной. Необходимо подтвердить работоспособность сервиса для регистрации через приложение.

    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Для курса по тестированию написать урок по нагрузочному тестированию

    Разработать урок по нагрузочному тестированию для начинающих тестировщиков. Формат урока: видео и текст, с заданиями. Основное внимание уделить Jmeter: установка, настройка потоков и анализаторов, создание скриптов. Включить основные вопросы для собеседований. Опыт работы в нагрузочном тестировании приветствуется.

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Протестировать телеграм-бота

    $2

    Необходимо протестировать телеграм-бота с 50 участниками: 40 мужчин и 10 женщин от 30 лет. Участники должны пройти несколько шагов в боте, дойти до этапа оплаты, но не оплачивать. После теста требуется заполнение анкеты в гугл-форме. Оплата за тест - 150 рублей на карту. Тест считается завершенным после отправки анкеты.

    Тестирование ПО20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны QA тестировщики чтобы протестить платежную функциональность

    $15

    Требуются QA тестировщики из России и Украины для тестирования платежной функциональности приложения Send Nomad. Задача включает перевод средств на другую карту с последующим скриншотом результата. Тестирование осуществляется на веб-версии приложения с использованием системы Mercuryo. Оплата за тестирование (30$) будет произведена.

    Тестирование ПО12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем специалиста по ряду задач (безопасность сайта)

    Наша компания ищет специалиста для выполнения задач по безопасности сайта. Необходимо провести проверку уязвимостей серверных компонентов, анализ фаервола, защиту от DDoS атак и ботов, а также тестирование на наличие XSS и CSRF уязвимостей. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Тестирование приложения

    Ищем тестировщиков для проверки приложения, предназначенного для покупателей с паролями доступа. Необходимо протестировать все возможные пути регистрации и открытия контента, включая корректность работы страниц и обработку ошибок. Учитывайте различные сценарии, такие как ввод неправильного пароля и забытые данные для входа.

    Тестирование ПО22 заявки
    Закрыт
    3 года назад