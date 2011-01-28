Аудит сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок195 просмотров

Нужен человек, который сможет провести грамотный аудит сайта.

Ссылка исполнителю в личку.

заявки открыты.

14 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LDI
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Александр все сделал качественно и в указанный срок. Я получил отличный аудит сайта, есть над чем подумать. Будем работать еще, рекомендую!

Заявки фрилансеров

LDI
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад