Сайт в списке google вредоносного ПО

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Сайт на joomla, гугл занесе в список подозрительных веб-сайтов. Нужно найти если имеются на хосте лишние скрипты. И вынести со списка заблокированных. Страница диагностики http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/diagnostic?client=Firefox&hl=ru&site=http://vilni-kryla.kiev.ua/

Стучите в аську: 205997346

Joomla
14 лет назад
soloniy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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